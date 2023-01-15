Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: кількість жертв зросла до 25
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Кількість загиблих у результаті ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі зросла до 25, серед них - дитина. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський і ще раз висловив співчуття рідним та близьким загиблих, передає УНН.
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"Станом на зараз врятовано 39 людей, з них 6 дітей. Загинули 25 людей, з них 1 дитина. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини", - написав Зеленський у Telegram.
Деталі
За його словами, попередньо зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.
Встановлено 4 намети ДСНС та 2 намети від волонтерів. Психологи надають допомогу постраждалим.
"Пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів тривають. Цілодобово. Продовжуємо боротися за кожне життя. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих", - резюмував Глава держави.
Доповнення
14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.
Внаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі загинуло понад 20 мирних мешканців. Ворожий удар зруйнував 72 квартири. За інформацією з прописок, це 100-200 людей, з них близько 50 – діти.