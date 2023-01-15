Ракетный удар по многоэтажке в Днепре: количество жертв возросло до 25
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло до 25, среди них - ребенок. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших, передает УНН.
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"По состоянию на сейчас спасены 39 человек, из них 6 детей. Погибли 25 человек, из них 1 ребенок. Травмированы 73 человека, из них 13 детей. Разыскивается 43 человека", - написал Зеленский в Telegram.
Детали
По его словам, предварительно разрушено 72 квартиры и повреждено более 230 квартир.
Установлено 4 палатки ГСЧС и 2 палатки от волонтеров. Психологи оказывают помощь пострадавшим.
"Поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов продолжаются. Круглосуточно. Продолжаем бороться за каждую жизнь. Мои соболезнования всем родным и близким погибших", - резюмировал Глава государства.
Дополнение
14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.
В результате российского ракетного удара по жилому дому в Днепре погибло более 20 мирных жителей. Вражеский удар разрушил 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек, из них около 50 – детей.