Отвечать будет все военное руководство рф: Офис Генпрокурора о ракетном ударе по многоэтажке в Днепре

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“Эта трагедия - не просто военное преступление, это преступление против человечности. Масштабное убийство мирных граждан в Украине. Каждая важная улика будет задокументирована. Следствием и прокурорами будут установлены и привлечены к ответственности как те, кто непосредственно запускал ракеты, так и их командиры, которые отдали этот преступный приказ. Все российское военное руководство", – сказал начальник департамента противодействия преступлениям Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов.

Детали

По предварительной информации, была применена ракета Х22. Отмечается, что этот тип ракет приводит к наибольшим человеческим жертвам, ведь ракета является чрезвычайно неточной, имеет огромное отклонение. Поэтому применение такого оружия по целям в густонаселенных районах - это однозначно военное преступление.

В частности, этот тип ракет был применен в Сергеевке и Кременчуге. Его может запускать единственное российское подразделение - 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция – работает команда специалистов ГСЧС. Параллельно происходят активные следственные действия: работают эксперты-криминалисты, прокуроры, следователи полиции и СБУ.

Дополнение

Количество погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Днепре возросло до 25, среди них - ребенок.