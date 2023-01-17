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Намагалася виявити і підірвати HIMARS та С-300: у Кременчуці викрили ворожу агентурну мережу

Київ • УНН

 • 658657 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Служба безпеки України виявила у Кременчуці Полтавської області ворожу агентурну мережу фсб, яка намагалась виявити і підірвати установки HIMARS та комплекси С-300. Про це інформує прес-служба СБУ, передає УНН.

Намагалася виявити і підірвати HIMARS та С-300: у Кременчуці викрили ворожу агентурну мережу

Цитата

“Так, представники спецслужби країни-агресора намагалися отримати інформацію про об’єкти критичної інфраструктури регіону та підрозділи Сил оборони, які задіяні у їх захисті. Зловмисники «полювали» за бойовими позиціями комплексів протиповітряної оборони С-300 та складами з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ. Також вони намагались виявити місця базування реактивних систем HIMARS і далекобійних гаубиць М777”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що у разі виявлення українських військових об’єктів агенти рф планували їх знищити через підпал і подальшу детонацію боєкомплекту. У разі наявної інформації про значне скупчення військової техніки та чіткі географічні координати – передати дані для ліквідації через ракетний удар військами рф.

За знищення зразків іноземного та українського озброєння російські куратори обіцяли своїм поплічникам від 20 тис. дол.

Гроші мали отримати на спеціально відкриті банківські картки одразу після успішного виконання ворожих завдань.

Однак, співробітники Служби безпеки запобігли диверсіям – своєчасно викрили, задокументували та припинили злочинні дії учасників ворожої агентурної мережі у Кременчуці.

Ними виявились двоє переселенців зі сходу України, які були завербовані представником так званої «мдб днр» Дмитром Зіпіром.

Перебуваючи у тимчасово окупованому Донецьку він дистанційно координував дії своїх агентів на території Полтавщини і «доповідав» про їх результати кадровим співробітникам фсб, повідомили у СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Зіпіру про підозру за ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія).

Також планується додаткова кваліфікація його злочинів за:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Доповнення

Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня, де загинуло 40 людей. Попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив.

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