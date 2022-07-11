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Нам тяжело прощаться: Мельник прокомментировал свое увольнение с должности посла Украины в ФРГ

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Андрей Мельник, которого Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности посла Украины в Германии, в интервью FAZ прокомментировал свое увольнение. Дипломат отметил, что ему "непросто прощаться с Германией", сообщает УНН со ссылкой на Merkur.de.

Детали

По словам дипломата, срок его полномочий формально "истекает, скорее всего, через несколько недель". Затем он вместе с семьей вернется в Украину.

"Германия остается в наших сердцах", — сказал Мельник во время интервью.

"Я был в Германии дважды, у меня очень тесные отношения с этой страной, которые также были своего рода отношениями любви-ненависти", - добавил он.

Во время пребывания на должности посла он, как рассказывает сам, "отвергал другие предложения о работе", чтобы иметь возможность продолжить свою миссию в Германии.

Добавим

В субботу, 9 июля, Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии. Дипломат запомнился резкой критикой власти Берлина за задержку поставок оружия Украине.

В одном из последних интервью немецким СМИ посол назвал "пощечиной Украине" запрет немецкими властями украинской символики в Берлине на 8-9 мая.

Ожидается, что Мельник может стать заместителем министра иностранных дел Дмитрия Кулебы после увольнения с должности посла.

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