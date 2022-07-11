Нам важко прощатися: Мельник прокоментував своє звільнення з посади посла України в ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Андрій Мельник, якого Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади посла України в Німеччині, в інтерв'ю FAZ прокоментував своє звільнення. Дипломат зауважив, що йому "непросто прощатися з Німеччиною", повідомляє УНН з посиланням на Merkur.de.
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За словами дипломата, термін його повноважень формально "закінчиться, скоріш за все, через кілька тижнів". Потім він разом з родиною повернеться до України.
"Німеччина залишається в наших серцях", - сказав Мельник під час інтерв'ю.
"Я був у Німеччині двічі, у мене дуже тісні відносини з цією країною, які також були свого роду відносинами любові-ненависті", - додав він.
Під час перебування на посаді посла він, як розповідає сам, "відкидав інші пропозиції про роботу", щоб мати можливість продовжити свою місію в Німеччині.
Додамо
У суботу, 9 липня, Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла у Німеччині. Дипломат запам'ятався різкою критикою влади Берліна за затримку постачання зброї Україні.
В одному з останніх інтерв'ю німецьким ЗМІ посол назвав "ляпасом Україні" заборону німецькою владою української символіки в Берліні на 8-9 травня.
Очікується, що Мельник може стати заступником міністра закордонних справ Дмитра Кулеби після звільнення з посади посла.