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"Нам нужно двигаться в сторону ЕС и чем дальше от москвы" - экс-министр иностранных дел о действующих соглашениях СНГ с Украиной

"Нам нужно двигаться в сторону ЕС и чем дальше от москвы" - экс-министр иностранных дел о действующих соглашениях СНГ с Украиной

Киев • УНН

 • 608156 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Экс-министр иностранных дел, руководитель Центра исследования россии Владимир Огрызко считает, что Украина должна отмежевываться от всех соглашений с СНГ, потому что это анахронизм. Это он отметил в эксклюзивном комментарии УНН.

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Цитата

“Я просто считаю, что это анахронизм, и думаю, что через очень короткий промежуток времени Украина выйдет из всех соглашений, заключенных в рамках СНГ. Нам все же нужно двигаться в сторону Европейского Союза и чем дальше от москвы”, – сообщил экс-министр иностранных дел.

Одной из инициатив, являющихся реальным аналогом для Украины в разрезе торгово-экономических отношений, является партнерство в рамках ГУАМ (региональное объединение четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова).

“Для Украины это (ГУАМ – ред.) - как ЕС и НАТО. Вся четверка – Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова - декларирует свой прозападный вектор развития. И это, безусловно, вызывает беспокойство, деликатно говоря, в москве. И именно москва делает и делала все, чтобы этот формат работал максимально неэффективно", - подчеркнул Владимир Огрызко.

В то же время он добавил, что со временем ГУАМ начал работать эффективнее: размещенный в Киеве секретариат нарабатывает важные для транспортной, энергетической и экономической сферы инициативы.

Добавим

В следующем году Украина будет председательствовать в ГУАМ. Об этом недавно рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Одним из направлений своей работы он назвал развитие торгово-экономических отношений между странами ЕС и Украиной, упрощение таможенных процедур и введение комплексного подхода к документам для транспортировки в рамках транспортного коридора.

Пока же с некоторыми странами ГУАМ Украина продолжает торговлю исключительно по договорам СНГ, в частности – с Молдовой. Еще в ноябре в “Слуге народа” заявили, что правительство готовит законопроект о денонсации договора о зоне свободной торговли (СНГ) от 18 октября 2011 года, что позволит деколонизировать украинскую торговлю.

Несмотря на это, как оказалось, ни один из договоров, кроме договора с СНГ, на практике не работает: заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка официально запрещает таможенным службам обращать внимание на любые документы, которые ратифицированы и освобождают Украину от российского следа, и заставляет экспортеров при прохождении таможни пользоваться только договором о зоне свободной торговли с СНГ.

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