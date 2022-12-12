“Російський слід у Мінекономіки”: чиновники міністерства повертають Україну у часи СНД

Деталі

У документі наголошується, що мова йде про торговельно-економічні відносини між Україною та Республікою Молдова, які можуть регулюватися Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про вільну торгівлю, Угодою між Кабміном України та Урядом Республіки Молдова, Угодою про створення вільної торгівлі між державами-учасницями ГУУАМ (регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова - ред.) або ж вищезазначеним Договором про зону вільної торгівлі з СНД.

Водночас, як зазначає особисто Качка, торгівля з Республікою Молдова наразі можлива лише за останнім договором, у якому присутня країна-агресорка.

Контекст

Ще у листопаді місяці у “Слузі народу” заявили, що уряд готує законопроект про денонсацію Договору про зону вільної торгівлі (СНД) від 18 жовтня 2011 року, що дозволить деколонізувати українську торгівлю.

«З усіма цими країнами в нас є двосторонні угоди про вільну торгівлю, крім того підписана Угода про вільна торгівлю ГУАМ, а з Грузією та Молдовою ми застосовуємо ще і регіональну конвенцію пан-євро-мед. Є багато інструментів, які працюють для українських виробників і немає жодної потреби брати участь в русо-центричному договорі, де росія нав’язує свої правила і застосовує право сили», – заявляла тоді заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа.

Попри це, як виявилося, жодний з договорів, окрім договору з СНД на практиці не працює: Тарас Качка офіційно забороняє митним службам звертати увагу на будь-які документи, які є ратифікованими та звільняють Україну від російського сліду.