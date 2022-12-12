"Российский след в Минэкономики": чиновники министерства возвращают Украину во времена СНГ

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заставляет экспортеров при прохождении таможни пользоваться Договором о зоне свободной торговли с СНГ, в котором, среди прочего, присутствует и россия. Об этом сообщают журналисты УНН со ссылкой на копию соответствующего письма, которое Качка направил в Государственную таможенную службу Украины.

Детали

В документе отмечается, что речь идет о торгово-экономических отношениях между Украиной и Республикой Молдова, которые могут регулироваться Соглашением между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова о свободной торговле, Соглашением между Кабмином Украины и Правительством Республики Молдова, Соглашением о создании свободной торговли между государствами-участниками ГУУАМ (региональное объединение четырех государств: Грузии, Украины, Азербайджанской Республики и Республики Молдова - ред.) или вышеупомянутым Договором о зоне свободной торговли с СНГ.

В то же время, как отмечает лично Качка, торговля с Республикой Молдова возможна только по последнему договору, в котором присутствует страна-агрессор.

Контекст

Еще в ноябре месяце “Слуги народа” заявили, что правительство готовит законопроект о денонсации Договора о зоне свободной торговли (СНГ) от 18 октября 2011 года, что позволит деколонизировать украинскую торговлю.

"Со всеми этими странами у нас есть двусторонние соглашения о свободной торговле, кроме того, подписано Соглашение о свободной торговле ГУАМ, а с Грузией и Молдовой мы применяем еще и региональную конвенцию пан-евро-мед. Есть много инструментов, которые работают для украинских производителей и нет никакой необходимости участвовать в русо-центрическом договоре, где россия навязывает свои правила и применяет право силы», – заявляла тогда заместитель председателя комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

Несмотря на это, как оказалось, ни один из договоров, кроме договора с СНГ на практике не работает: Тарас Качка официально запрещает таможенным службам обращать внимание на любые документы, ратифицированные и освобождающие Украину от российского следа.

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