"Нам потрібно рухатися в бік ЄС і чим далі від москви" - ексміністр закордонних справ про чинні угоди СНД з Україною

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“Я просто вважаю, що це анахронізм, і думаю, що через дуже короткий проміжок часу Україна вийде з усіх угод, які були заключені в рамках СНД. Нам все ж таки потрібно рухатися в бік Європейського Союзу і чим далі від москви”, - повідомив ексміністр закордонних справ.

Однією з ініціатив, яка є реальним аналогом для України у розрізі торговельно-економічних відносин, є партнерство в рамках ГУАМ (регіональне об'єднання чотирьох держав: Грузії, України, Азербайджанської Республіки та Республіки Молдова).

“Для України це (ГУАМ - ред.) - як ЄС і НАТО. Уся четвірка - Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова - декларує свій прозахідний вектор розвитку. І це, безумовно, викликає занепокоєння, делікатно кажучи, у москві. І саме москва робить та робила все, щоб цей формат працював максимально неефективно”, - підкреслив Володимир Огризко.

Водночас він додав, що з часом ГУАМ почав працювати ефективніше: секретаріат, який розміщений в Києві, напрацьовує важливі для транспортної, енергетичної та економічної сфери ініціативи.

Додамо

Наступного року Україна буде головувати в ГУАМ. Про це нещодавно розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Одним із напрямків своєї роботи він назвав розвиток торговельно-економічних відносин між країнами ЄС та Україною, спрощення митних процедур та запровадження комплексного підходу до документів для транспортування в межах транспортного коридору.

Наразі ж з деякими країнами ГУАМ Україна продовжує торгівлю виключно за договорами СНД, зокрема - із Молдовою. Ще у листопаді у “Слузі народу” заявили, що уряд готує законопроект про денонсацію договору про зону вільної торгівлі (СНД) від 18 жовтня 2011 року, що дозволить деколонізувати українську торгівлю.

Попри це, як виявилося, жоден з договорів, окрім договору з СНД, на практиці не працює: заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка офіційно забороняє митним службам звертати увагу на будь-які документи, які є ратифікованими та звільняють Україну від російського сліду, і змушує експортерів під час проходження митниці користуватися лише договором про зону вільної торгівлі з СНД.