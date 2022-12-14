"Пан-Євро-Мед має бути стовідсотково впроваджений": Клімкін про зовнішню торгівлю України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Конвенція Пан-Євро-Мед має бути впроваджена в Україні, бо це саме той інструмент, який встановлює ідентичні правила походження товарів, які застосовуються в рамках угод про вільну торгівлю. Про це в коментарі журналісту УНН повідомив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.
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«Пан-Євро-Мед має бути стовідсотково впроваджений, бо це означатиме, що наші правила походження визнаватимуться не тільки ЄС, а й їх партнерами – зокрема країнами Середземномор’я. Тобто наші товари будуть без додаткових торговельних бар’єрів потрапляти в інші країни. Так, конвенція не є класичною зоною вільної торгівлі, але тим не менше для нас це розширює можливості продажів вітчизняних товарів. Я це гарно пам’ятаю з переговорів по ЄС», - розповів Клімкін.
Нагадаємо
З 1 січня 2019 року між Україною та Європейським Союзом у двосторонній торгівлі розпочалося застосування положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (Пан-Євро-Мед).
Наразі учасницями Конвенції є 25 сторін, а саме: ЄС, країни ЄАВТ (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія), Албанія, Алжир, Боснія і Герцеговина, Грузія, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Косово, Македонія, Марокко, Молдова, Палестина, Сербія, Сирія, Туніс, Туреччина, Україна, Фарерські острови та Чорногорія.
Попри це, з деякими країнами Україна і досі продовжує працювати за договорами СНД. Зокрема - з Молдовою, бо для того, аби розпочати роботу за Пан-Євро-Медом, Парламент має ухвалити законопроєкт 0151 про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю, який і досі перебуває у стінах Верховної Ради та ще не був винесений на голосування. Тому експортери під час проходження митниці і вимушені користуватися Договором про зону вільної торгівлі з СНД, в якому, серед іншого, присутня й росія. На цьому, зокрема, наполягають і у Міністерстві економіки України.