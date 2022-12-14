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"Пан-Евро-Мед должен быть полностью внедрен": Климкин о внешней торговле Украины

Киев • УНН

 • 760247 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Конвенция Пан-Евро-Мед должна быть внедрена в Украине, потому что это именно тот инструмент, который устанавливает идентичные правила происхождения товаров, применяемые в рамках соглашений о свободной торговле. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Цитата

«Пан-Евро-Мед должен быть полностью внедрен, ведь это будет означать, что наши правила происхождения будут признаваться не только ЕС, но и их партнерами – в частности странами Средиземноморья. То есть наши товары будут без дополнительных торговых барьеров попадать в другие страны. Да, конвенция не является классической зоной свободной торговли, но тем не менее для нас это расширяет возможности продаж отечественных товаров. Я это хорошо помню с переговоров по ЕС», - рассказал Климкин.

Напомним

С 1 января 2019 года между Украиной и Европейским Союзом в двусторонней торговле началось применение положений Региональной конвенции о евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения (Пан-Евро-Мед).

В настоящее время участниками Конвенции являются 25 сторон, а именно: ЕС, страны ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария), Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Косово, Македония, Марокко, Молдова, Палестина, Сербия, Сирия, Тунис, Турция, Украина, Фарерские острова и Черногория.

Несмотря на это, с некоторыми странами Украина до сих пор продолжает работать по договорам СНГ. В частности - с Молдовой, потому что для того, чтобы начать работу по Пан-Евро-Меду, Парламент должен принять законопроект 0151 о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле, который до сих пор находится в стенах Верховной Рады и еще не был вынесен на голосование. Поэтому экспортеры при прохождении таможни и вынуждены пользоваться Договором о зоне свободной торговли с СНГ, в котором, среди прочего, присутствует и россия. На этом в частности настаивают и в Министерстве экономики Украины.

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