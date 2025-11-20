$42.090.00
Зеленский согласился на переговоры по мирному плану Трампа для Украины - СМИ
16:14 • 34137 просмотра
Зеленский получил от США проект плана для завершения войны
15:56 • 30520 просмотра
В Украине 21 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
15:30 • 46107 просмотра
Odrex и скандал вокруг смерти пациента: эксперты развенчивают версию о "давлении на бизнес"
20 ноября, 13:38 • 56473 просмотра
В Киеве с 4 декабря можно будет приобрести новогоднюю елку: все локации
20 ноября, 13:09 • 59789 просмотра
Новый "мирный план" Трампа для Украины: эксперт раскрыл, какими могут быть последствия
20 ноября, 12:48 • 26851 просмотра
Плей-офф отбора на ЧМ: сборная Украины узнала соперникаPhoto
20 ноября, 12:24 • 60182 просмотра
Европа реагирует на предполагаемый мирный план США из 28 пунктов для Украины и россии: что говорят в столицах
20 ноября, 12:24 • 41162 просмотра
Подъем экономики: авиастроение возвращает в бюджет 2,5 гривны на каждую гривну льгот
20 ноября, 08:56 • 54090 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
Наконец-то ситуация складывается в пользу мира: посол США о переговорах с украинским руководством

Киев • УНН

 • 2176 просмотра

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис назвала переговоры с украинским руководством по завершению войны чрезвычайно конструктивными. По ее словам, ситуация складывается в пользу мира, которого украинцы так долго ждали.

Наконец-то ситуация складывается в пользу мира: посол США о переговорах с украинским руководством

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис назвала чрезвычайно конструктивными переговоры с украинским руководством по завершению войны и подчеркнула, что "наконец-то ситуация складывается в пользу мира", передает УНН.

Министр армии США Дэн Дрисколл и я провели чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством сегодня - все разделяют видение Президента Трампа по завершению этой войны. Наконец-то ситуация складывается в пользу мира - мира, которого украинцы так долго ждали 

- соответствующее заявление Дэвис распространило посольство США в Украине.

Больше деталей о переговорах в дипведомстве не привели.

Ранее

Президент Владимир Зеленский заявил после встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом, что Украина готова к "конструктивной, честной и оперативной работе" над пунктами мирного плана.

Зеленский получил от США проект плана для завершения войны

Антонина Туманова

Политика