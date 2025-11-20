Наконец-то ситуация складывается в пользу мира: посол США о переговорах с украинским руководством
Киев • УНН
Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис назвала переговоры с украинским руководством по завершению войны чрезвычайно конструктивными. По ее словам, ситуация складывается в пользу мира, которого украинцы так долго ждали.
Министр армии США Дэн Дрисколл и я провели чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством сегодня - все разделяют видение Президента Трампа по завершению этой войны. Наконец-то ситуация складывается в пользу мира - мира, которого украинцы так долго ждали
Больше деталей о переговорах в дипведомстве не привели.
Ранее
Президент Владимир Зеленский заявил после встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом, что Украина готова к "конструктивной, честной и оперативной работе" над пунктами мирного плана.
