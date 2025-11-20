Наконец-то ситуация складывается в пользу мира: посол США о переговорах с украинским руководством

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис назвала чрезвычайно конструктивными переговоры с украинским руководством по завершению войны и подчеркнула, что "наконец-то ситуация складывается в пользу мира", передает УНН.

Министр армии США Дэн Дрисколл и я провели чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством сегодня - все разделяют видение Президента Трампа по завершению этой войны. Наконец-то ситуация складывается в пользу мира - мира, которого украинцы так долго ждали - соответствующее заявление Дэвис распространило посольство США в Украине.

Больше деталей о переговорах в дипведомстве не привели.

Ранее

Президент Владимир Зеленский заявил после встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом, что Украина готова к "конструктивной, честной и оперативной работе" над пунктами мирного плана.

Зеленский получил от США проект плана для завершения войны