Нарешті ситуація складається на користь миру: посол США про переговори з українським керівництвом
Київ • УНН
Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс назвала переговори з українським керівництвом щодо завершення війни надзвичайно конструктивними. За її словами, ситуація складається на користь миру, якого українці так довго чекали.
Міністр армії США Ден Дрісколл і я мали надзвичайно конструктивні переговори з українським керівництвом сьогодні - усі поділяють бачення Президента Трампа щодо завершення цієї війни. Нарешті ситуація складається на користь миру - миру, на який українці так довго чекали
Більше деталей про переговори у дипвідомстві не привели.
Раніше
Президент Володимир Зеленський заявив після зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом, що Україна готова до "конструктивної, чесної та оперативної роботи" над пунктами мирного плану.
