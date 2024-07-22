В Якутии обнаружены обломки вертолета Robinson, пропавшего 19 июля. На месте крушения найдены тела пилота и трех пассажиров. Поиски осложнялись плохими погодными условиями.
В рф найдены обломки вертолета Robinson, а также тела пилота и трех пассажиров. Подтверждает пресс-служба восточно-сибирской транспортной прокуратуры рф. Об этом сообщает ТГ-канал "Astra", передает УНН.
Детали
В результате поисково-спасательных работ воздушное судно Robinson обнаружено в полностью разрушенном состоянии.
Обнаружены тела пилота и трех пассажиров, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
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Robinson R44 с пилотом и тремя пассажирами на борту пропал в ночь на 19 июля. В рф было заявлено, что наземные поиски вертолета могут занять около шести суток. Поисково-спасательную операцию приостановливали из-за ухудшения погоды.
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