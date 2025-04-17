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Горячее всего на Покровском направлении: более половины из 79 боев

Киев • УНН

 • 4222 просмотра

Силы обороны Украины сдерживают наступление оккупантов. Наибольшее количество боев пришлось на Покровское направление, где произошло более половины из 79 боевых столкновений.

Горячее всего на Покровском направлении: более половины из 79 боев

Более половины из 79 боев на фронте сегодня произошло на Покровском направлении, сообщили в сводке на 16 часов 17 апреля в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. Террористы продолжают убивать украинцев, разрушать украинские города и села ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами. В настоящее время общее количество боевых столкновений составляет 79. Силы обороны принимают необходимые меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории

- сообщили в Генштабе.

Как указано, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Большая Писаревка, Проходы, Бачевск, Степок, Поповка, Видродженивское, Студенок Сумской области; также авиация противника нанесла удары по районам населенных пунктов Турья, Краснополье, Миропольское и Угроиды Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Купянском направлении российские оккупанты совершили две атаки вблизи Петропавловки и Загризового.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Надия, Нове, Новомихайловка и Ямполевка. Сейчас продолжаются три боестолкновения.

На Краматорском направлении враг пытается продвигаться вперед в районах Часового Яра, Курдюмовки и в направлении Ступочок. Три из пяти атак подразделения Сил обороны отбили, бои продолжаются.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Озаряновки и Дружбы. Две атаки продолжаются, четыре штурмовых действия захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 48 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Суха Балка, Старая Николаевка, Зеленое Поле, Водяное Другое, Елизаветовка, Новоторецкое, Проминь, Лысовка, Котлино, Успеновка, Преображенка и Андреевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 45 атак, три боестолкновения еще продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Малиновке.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили шесть штурмовых действий вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Разлива и Привольного. Авиационным ударам подверглись Александроград, Воскресенка и Новополь.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Гуляйполю.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Малой Токмачки. Под авиаударами оказались Степовое, Лукьяновское и Каменское.

На Приднепровском направлении страна-террорист нанесла удары КАБами по городу Херсон.

На Харьковском, Сиверском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время боестолкновений не произошло.

"В Курской области украинские воины за сегодня отбили четыре вражеские атаки. Авиация захватчиков нанесла четыре удара, сбросив при этом четыре КАБ. Кроме того, враг совершил 200 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - сказано в сводке.

Армия рф сменила тактику и пошла в штурм на юге: в Силах обороны заявили, что ни одной позиции не потеряно17.04.25, 12:57 • 7138 просмотров

Юлия Шрамко

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