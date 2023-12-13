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"Нагуглили": тенденции поисковых запросов за последние 25 лет - статистика Google

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 05:30  •  22197 просмотра

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Google проанализировал четверть века поисковых запросов и обнаружил, что футбол и Криштиану Роналду возглавляют мировые спортивные запросы, Тейлор Свифт является самым популярным автором песен, а эмодзи "сердце" является самым популярным, что означает всемирный поиск любви и понимания.

Google проанализировал поисковые запросы людей по всему миру за последние 25 лет. О том, чем чаще всего интересовались люди, и главные тренды событий и людей за четверть века существования компании Google напомнили в украиноязычном блоге компании, передает УНН.

В этом году Google отпраздновал свое 25-летие. Мы отмечаем это событие, оглядываясь на тенденции, которые подогревали интерес в течение многих лет, а также людей, места и вещи, которые чаще всего интересовали людей в поисковых запросах. За эти 25 лет мы собрали огромное количество данных, в частности почти два десятилетия данных Google Trends показывают, что людей во всем мире часто интересуют одни и те же моменты. А так же то, что все мы ищем ответы на одни и те же вопросы. 

- говорится в сообщении от компании Google.

Детали

Согласно анализу Google Trends:

Футбол - это вид спорта, который чаще всего ищут в мире, а Криштиану Роналду - спортсмен, которого ищут больше всего. Это демонстрирует любовь к игре, которая не знает границ.

Статус Тейлор Свифт как самого популярного автора песен подчеркивает глубокую связь людей с ее музыкой и, соответственно, друг с другом.

Мы также видим общую человечность в самом популярном запросе в категории "как помочь" - как помочь людям. А эмодзи-сердечко (эмодзи, который чаще всего ищут) раскрывает еще одну универсальную тему - нашу общую потребность в любви и понимании.

 - добавили в компании.

В дополнение к видео "Год в поиске", Google предоставил возможность узнать о тенденциях последних 25 лет.

В компании самой популярной в мире поисковой системы отметили, кроме ежегодных глобальных тенденций поиска 2023 года они также подготовили "локальные списки", где содержатся информация о самых популярных поисковых запросах в отдельных странах, в том числе и в Украине.

Кроме того, Google представили "Машину времени самых популярных поисков", где все желающие могут узнать о том, что люди чаще всего искали в мире каждый год, начиная с 1999-го.

На протяжении многих лет Тенденции поиска заставляли нас смеяться, вдохновляли мечтать и побуждали смотреть на мир по-другому. Но что еще более важно. важнее, они отражают магию человеческого любопытства, силу информации и снова и снова доказывают нам, что поиск ответов является признаком прогресса. Если последние 25 лет чему-то нас научили, так это тому, что следующие 25 лет изменят все.

- подытожили в Google.
Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Культура
"Нагуглили": тенденції пошукових запитів за останні 25 років – статистика Google
"Googled": trends in search queries over the past 25 years - Google statistics
Новости по теме

"Нагуглили": тенденции поисковых запросов за последние 25 лет - статистика Google

Google проанализировал четверть века поисковых запросов и обнаружил, что футбол и Криштиану Роналду возглавляют мировые спортивные запросы, Тейлор Свифт является самым популярным автором песен, а эмодзи "сердце" является самым популярным, что означает всемирный поиск любви и понимания.

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