"Нагуглили": тенденции поисковых запросов за последние 25 лет - статистика Google

Google проанализировал поисковые запросы людей по всему миру за последние 25 лет. О том, чем чаще всего интересовались люди, и главные тренды событий и людей за четверть века существования компании Google напомнили в украиноязычном блоге компании, передает УНН.

В этом году Google отпраздновал свое 25-летие. Мы отмечаем это событие, оглядываясь на тенденции, которые подогревали интерес в течение многих лет, а также людей, места и вещи, которые чаще всего интересовали людей в поисковых запросах. За эти 25 лет мы собрали огромное количество данных, в частности почти два десятилетия данных Google Trends показывают, что людей во всем мире часто интересуют одни и те же моменты. А так же то, что все мы ищем ответы на одни и те же вопросы. - говорится в сообщении от компании Google.

Детали

Согласно анализу Google Trends:

Футбол - это вид спорта, который чаще всего ищут в мире, а Криштиану Роналду - спортсмен, которого ищут больше всего. Это демонстрирует любовь к игре, которая не знает границ.

Статус Тейлор Свифт как самого популярного автора песен подчеркивает глубокую связь людей с ее музыкой и, соответственно, друг с другом.

Мы также видим общую человечность в самом популярном запросе в категории "как помочь" - как помочь людям. А эмодзи-сердечко (эмодзи, который чаще всего ищут) раскрывает еще одну универсальную тему - нашу общую потребность в любви и понимании. - добавили в компании.

В дополнение к видео "Год в поиске", Google предоставил возможность узнать о тенденциях последних 25 лет.

В компании самой популярной в мире поисковой системы отметили, кроме ежегодных глобальных тенденций поиска 2023 года они также подготовили "локальные списки", где содержатся информация о самых популярных поисковых запросах в отдельных странах, в том числе и в Украине.

Кроме того, Google представили "Машину времени самых популярных поисков", где все желающие могут узнать о том, что люди чаще всего искали в мире каждый год, начиная с 1999-го.