"Нагуглили": тенденции поисковых запросов за последние 25 лет - статистика Google
Киев • УНН
Google проанализировал четверть века поисковых запросов и обнаружил, что футбол и Криштиану Роналду возглавляют мировые спортивные запросы, Тейлор Свифт является самым популярным автором песен, а эмодзи "сердце" является самым популярным, что означает всемирный поиск любви и понимания.
Google проанализировал поисковые запросы людей по всему миру за последние 25 лет. О том, чем чаще всего интересовались люди, и главные тренды событий и людей за четверть века существования компании Google напомнили в украиноязычном блоге компании, передает УНН.
В этом году Google отпраздновал свое 25-летие. Мы отмечаем это событие, оглядываясь на тенденции, которые подогревали интерес в течение многих лет, а также людей, места и вещи, которые чаще всего интересовали людей в поисковых запросах. За эти 25 лет мы собрали огромное количество данных, в частности почти два десятилетия данных Google Trends показывают, что людей во всем мире часто интересуют одни и те же моменты. А так же то, что все мы ищем ответы на одни и те же вопросы.
Детали
Согласно анализу Google Trends:
Футбол - это вид спорта, который чаще всего ищут в мире, а Криштиану Роналду - спортсмен, которого ищут больше всего. Это демонстрирует любовь к игре, которая не знает границ.
Статус Тейлор Свифт как самого популярного автора песен подчеркивает глубокую связь людей с ее музыкой и, соответственно, друг с другом.
Мы также видим общую человечность в самом популярном запросе в категории "как помочь" - как помочь людям. А эмодзи-сердечко (эмодзи, который чаще всего ищут) раскрывает еще одну универсальную тему - нашу общую потребность в любви и понимании.
В дополнение к видео "Год в поиске", Google предоставил возможность узнать о тенденциях последних 25 лет.
В компании самой популярной в мире поисковой системы отметили, кроме ежегодных глобальных тенденций поиска 2023 года они также подготовили "локальные списки", где содержатся информация о самых популярных поисковых запросах в отдельных странах, в том числе и в Украине.
Кроме того, Google представили "Машину времени самых популярных поисков", где все желающие могут узнать о том, что люди чаще всего искали в мире каждый год, начиная с 1999-го.
На протяжении многих лет Тенденции поиска заставляли нас смеяться, вдохновляли мечтать и побуждали смотреть на мир по-другому. Но что еще более важно. важнее, они отражают магию человеческого любопытства, силу информации и снова и снова доказывают нам, что поиск ответов является признаком прогресса. Если последние 25 лет чему-то нас научили, так это тому, что следующие 25 лет изменят все.
"Нагуглили": тенденции поисковых запросов за последние 25 лет - статистика Google
Google проанализировал четверть века поисковых запросов и обнаружил, что футбол и Криштиану Роналду возглавляют мировые спортивные запросы, Тейлор Свифт является самым популярным автором песен, а эмодзи "сердце" является самым популярным, что означает всемирный поиск любви и понимания.
"Порту" - "Шахтер": где смотреть решающий матч группового этапа Лиги Чемпионов, кто фаворит букмекеров
Сегодня Донецкий "Шахтер" встречается с "Порту" в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов. Украинской команде необходима победа для выхода в плей-офф. Игра состоится на стадионе "Драгау" в Порту и начнется в 22:00 по киевскому времени.
В Германии группу "рейхсбюргеров" обвинили в планировании насильственного переворота
В основном это соратники Генриха XIII, принца Ройсса, номинального главы "рейхсбюргеров" из аристократической семьи. Прокуроры обвинили 27 человек в планировании свержения демократической политической системы Германии.
13 декабря: Международный день скрипки, День "выберите друга-паталогоанатома"
Международный день скрипки отмечается в честь популярности этого инструмента со времен Ренессанса, а первая современная скрипка, которую создал Андреа Амати, датируется серединой 16-го века.
Мьянма обогнала Афганистан как лидер по производству опия
Мьянма опередила Афганистан как крупнейший в мире производитель опиума, увеличив производство на 36% до 1080 тонн в условиях гражданской войны, тогда как производство в Афганистане упало до 330 тонн после запрета талибов.
В начале 2024 года: Стефанчук рассказал, когда ВР рассмотрит законопроект о запрете УПЦ МП во втором чтении
Вместе с тем председатель ВР выразил убеждение, что в сессионном зале найдется достаточно голосов для поддержки законопроекта.
Главу Sports Illustrated уволили через несколько недель после скандала с ИИ
Росс Левинсон был уволен с должности генерального директора The Arena Group, владельца Sports Illustrated, на фоне скандала вокруг статей, сгенерированных искусственным интеллектом.
Украина может ввести налог на сверхприбыль во время войны
Как указано в документы, чтобы устранить негативное влияние на поведение налогоплательщиков и повысить стабильность частного сектора, будут обсуждены принципы налогообложения сверхприбылей компаний.
Позволят привлечь дополнительные ресурсы на восстановление Украины: правительство приняло важные решения
Кабинет министров Украины одобрил меры по привлечению 4,5 млн евро грантов на ремонт жилья от МБРР и Международной ассоциации развития, а также дополнительные инициативы по оказанию помощи, которые сейчас реализуются. Премьер-министр Шмыгаль отметил продолжающуюся международную поддержку усилий по восстановлению.
Пожар в доме, загоревшемся после ракетного удара, локализован
Ракетный обстрел в Днепровском районе Киева вызвал пожар в поврежденном доме, в результате чего многие люди получили ранения, преимущественно от осколков стекла. Пожар на 7-м этаже был локализован, а 11 взрослых и 4 детей эвакуированы.