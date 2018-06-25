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"Нафтогаз" увеличил предлагаемую цену на закупку газа в июле

"Нафтогаз" увеличил предлагаемую цену на закупку газа в июле

Киев  •  УНН

 • 9015 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В июле "Нафтогаз" хочет закупить природный газ у украинских частных газодобывающих предприятий по цене 7 629 грн за тыс. куб. м (без НДС), которая на 729 грн больше, чем предлагаемая в июне, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.

"В июле этого года "Нафтогаз Украины" планирует осуществить закупку природного газа собственной добычи у частных газодобывающих предприятий Украины по цене 7 629 грн за тыс. куб. м (без НДС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне "Нафтогаз" объявлял тестовую закупку газа по цене 6 900 грн за тыс. куб. м (без НДС). Однако, несмотря на то, что июнь традиционно является сезоном низкого спроса на газ, "Нафтогаз" не получил ни одного предложения от поставщиков газа, которых не устроила предложенная цена. Поэтому компания и решила увеличить предложенную цену на июль.

В "Нафтогазе" также напомнили, что в соответствии с ПСО, цена реализации газа для обеспечения потребностей населения составляет 4 942 грн за тыс. куб. м (без НДС).

Напомним, в мая 2018 года максимальная цена газа, по которой потребители (не льготники) покупали газ в мае, составила 12,5 тыс. грн за 1 тыс. Куб. м (с НДС).

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