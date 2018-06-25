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"Нафтогаз" збільшив пропоновану ціну на закупівлю газу у липні

"Нафтогаз" збільшив пропоновану ціну на закупівлю газу у липні

Київ • УНН

 • 9019 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. У липні “Нафтогаз” хоче закупити природний газ в українських приватних газодобувних підприємств за ціною 7 629 грн за тис. куб. м (без ПДВ), яка на 729 грн більша, ніж пропонована у червні, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.

“У липні цього року „Нафтогаз України“ планує здійснити закупівлю природного газу власного видобутку у приватних газодобувних підприємств України за ціною 7 629 грн за тис. куб. м (без ПДВ)”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у червні “Нафтогаз” оголошував тестову закупівлю газу за ціною 6 900 грн за тис. куб. м (без ПДВ). Проте, незважаючи на те, що червень традиційно є сезоном низького попиту на газ, “Нафтогаз” не отримав жодної пропозиції від постачальників газу, яких не влаштувала запропонована ціна. Тому компанія й вирішила збільшити запропоновану ціну на липень.

У “Нафтогазі” також нагадали, що відповідно до ПСО, ціна реалізації газу для забезпечення потреб населення складає 4 942 грн. за тис. куб. м (без ПДВ).

Нагадаємо, у травні 2018 року максимальна ціна газу, за якою споживачі  (не пільговики) купували газ у травні, становила 12,5 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).

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