"Нафтогаз" увеличил на декабрь цены газа для промышленности на 2,4%

По данным НАК, в частности, цена природного газа с НДС для промышленных потребителей и других субъектов при использовании от 50 тыс. куб. м газа в месяц в случае предоплаты составит 9019,2 гривен, а при оплате в период потребления или после - 9918 гривен.

Такие цены будут действовать с 1 декабря 2017 года и до конца месяца.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" увеличил цену на газ для промышленных потребителей на октябрь на 7,5% - до 9692,4 за 1 тыс. куб. м (с НДС) согласно октября.