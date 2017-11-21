“Нафтогаз” збільшив на грудень ціни газу для промисловості на 2,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. НАК “Нафтогаз України” збільшив ціни природного газу на грудень на 2,4% — до 9918 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ) відповідно до листопада 2017 року, передає УНН з посиланням на дані НАК.
За даними НАК, зокрема, ціна природного газу з ПДВ для промислових споживачів та інших суб’єктів при використанні від 50 тис. куб. м газу на місяць у разі передоплати становитиме 9019,2 гривень, а при оплаті в період споживання або після — 9918 гривень.
Такі ціни діятимуть з 1 грудня 2017 року і до кінця місяця.
Нагадаємо, НАК “Нафтогаз України” збільшив ціну на газ для промислових споживачів на жовтень на 7,5% — до 9692,4 за 1 тис. куб. м (з ПДВ) відповідно до жовтня.