Нафтогаз заявил, что кредиторы второй раз отклонили предложение компании в отсрочке выплат

Детали

Отмечается, что Нафтогаз, на долю которого в прошлом году приходилось почти 17% от общих доходов государственного бюджета Украины, оказался в дефолте после того, как в прошлом месяце не уплатил ряд процентов.

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“В среду поступили новости о том, что кредиторы второй раз отклонили запрос Нафтогаза на отсрочку, поскольку менее 20% владельцев облигаций поддержали предложение компании”, – говорится в сообщении.

Однако относительно двух других облигаций – 2024 и 2026 годов, за план проголосовало недостаточно кредиторов, поэтому процесс был отложен. Он должен восстановиться 31 августа.

Относительно облигаций на 2024 год, имеющийся кворум составлял примерно 49% от общей суммы основной суммы. Около 74% голосов были отданы в поддержку двухлетнего плана отсрочки платежа.

Для облигаций 2026 года существующий кворум составил примерно 54% ​​от общей основной суммы, но только 43% голосов было отдано в пользу соглашения.

Компания предоставила второе предложение, в которое входит ряд улучшенных и более согласованных условий, чем его первоначальный план, но отказ кредиторов от предложения по облигациям 2022 года означает, что теперь Нафтогаз должен выступить с другим предложением, иначе останется в состоянии дефолта.

Дополнение

9 августа сообщалось, что владельцы еврооблигаций отклонили запрос Нафтогаза об отсрочке выплат на два года.