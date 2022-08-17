Нафтогаз заявив, що кредитори вдруге відхилили пропозицію компанії у відтермінуванні виплат
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. НАК “Нафтогаз України” заявила, що власники облігацій знову відхилили пропозицію компанії призупинити виплати боргу на два роки через вторгнення росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Деталі
Наголошується, що Нафтогаз, на частку якого минулого року припадало майже 17% загальних доходів державного бюджету України, опинився у дефолті після того, як минулого місяця не сплатив ряд відсотків.
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“В середу надійшли новини про те, що кредитори вдруге відхилили запит Нафтогазу на відстрочку, оскільки менше 20% власників облігацій підтримали пропозицію компанії”, – йдеться в повідомленні.
Проте щодо двох інших облігацій – 2024 та 2026 років, за план проголосувало недостатньо кредиторів, тому процес було відкладено. Він має відновитися 31 серпня.
Стосовно облігацій на 2024 рік, наявний кворум становив приблизно 49% від загальної суми основної суми. Близько 74% голосів були віддані на підтримку дворічного плану відстрочки платежу.
Для облігацій 2026 року наявний кворум становив приблизно 54% від загальної основної суми, але лише 43% голосів було віддано на користь угоди.
Компанія надала другу пропозицію, в яку входить ряд покращених і більш узгоджених умов, ніж її початковий план, але відмова кредиторів від пропозиції щодо облігацій 2022 року означає, що тепер Нафтогаз повинен виступити з іншою пропозицією, інакше залишиться в стані дефолту.
Доповнення
9 серпня повідомлялося, що власники єврооблігацій відхилили запит Нафтогазу про відтермінування виплат на два роки.