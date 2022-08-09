Bloomberg: кредитори знову відмовили Нафтогазу у відтермінуванні виплат
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Власники єврооблігацій відхилили запит Нафтогазу про відтермінування виплат на два роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
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Bloomberg посилається на заяву юридичного радника Dechert, що представляє групу інвесторів. У ньому йдеться, що "у компанії Нафтогаз досить сильне фінансове становище, щоб виплатити борги".
Нагадаємо
На виконання розпорядження КМУ № 625-р від 21.07.2022 Нафтогаз направив на погодження Кабінету міністрів нову пропозицію щодо змін до умов боргових зобов’язань національної компанії перед держателями єврооблігацій.