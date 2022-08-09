Bloomberg: кредитори знову відмовили Нафтогазу у відтермінуванні виплат

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Bloomberg посилається на заяву юридичного радника Dechert, що представляє групу інвесторів. У ньому йдеться, що "у компанії Нафтогаз досить сильне фінансове становище, щоб виплатити борги".

Нагадаємо

На виконання розпорядження КМУ № 625-р від 21.07.2022 Нафтогаз направив на погодження Кабінету міністрів нову пропозицію щодо змін до умов боргових зобов’язань національної компанії перед держателями єврооблігацій.