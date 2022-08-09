Bloomberg: кредиторы снова отказали Нафтогазу в отсрочке выплат
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Владельцы еврооблигаций отклонили запрос Нафтогаза об отсрочке выплат на два года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Bloomberg ссылается на заявление юридического советника Dechert, представляющего группу инвесторов. В нем говорится, что "у компании "Нафтогаз" достаточно сильное финансовое положение, чтобы выплатить долги".
Напомним
Во исполнение распоряжения КМУ № 625-р от 21.07.2022 Нафтогаз направил на согласование Кабинету министров новое предложение об изменениях в условиях долговых обязательств национальной компании перед держателями еврооблигаций.