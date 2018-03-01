"Нафтогаз" будет требовать от "Газпрома" компенсацию за отказ поставлять газ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Компания "Нафтогаз" расценивает отказ "Газпрома" от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража. Нафтогаз планирует потребовать от "Газпрома" компенсации убытков, понесенных в результате этого нарушения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАК.
В компании сообщили, что удивлены решением ОАО "Газпром", которое отказалось поставлять газ в марте. "Газпром" выставил счет в рамках контракта, измененного Стокгольмским судом. "Нафтогаз" оплатил этот счет.
"Мы сделали предоплату за российский газ, поскольку выполняем решение Стокгольмского арбитража. Отказываясь поставлять газ, за который была внесена предоплата, Газпром делает невозможным выполнение Нафтогазом решение суда по закупке минимальных контрактных объемов газа", - отметил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.
По словам Андрея Коболева, за четыре года закупки "Нафтогазом" газа у европейских поставщиков не было ни одного случая, когда бы компания не получила топливо, за которое заплатила.
"Нафтогаз" призвал европейских партнеров проанализировать надежность контрагента, который может выставить счет, получить деньги и отказаться поставлять газ.
"Мы также советуем нашим европейским коллегам задуматься, стоит ли разрешать таком контрагенту усиливать свое и без того значительное влияние на их рынок за счет строительства Северного потока - 2", - подчеркнул Андрей Коболев.
Как сообщал УНН, 28 февраля НАК "Нафтогаз" заявил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Стокгольмский арбитраж) вынес решение в правовом споре, который касается контракта по транзиту газа, обязав "Газпром" компенсировать "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов США "за недопоставку согласованных объемов газа для транзита" в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа в Украину российская сторона в итоге должна заплатить 2,56 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".
В свою очередь в "Газпроме" заявили, что не согласны с решением Стокгольмского Арбитража по делу с "Нафтогазом". Росийська сторона также заявила о невозможности возобновить поставки газа Украине из-за отсутствия дополнительных соглашений.