“Нафтогаз” вимагатиме від “Газпрому” компенсацію за відмову постачати газ

КИЇВ. 1 березня. УНН. Компанія “Нафтогаз” розцінює відмову “Газпрому” від постачання оплаченого газу як порушення договору та невиконання рішення арбітражу. Нафтогаз планує вимагати від “Газпрому” компенсації збитків, понесених в результаті цього порушення. Про це УНН повідомили у прес-службі НАК.