“Нафтогаз” вимагатиме від “Газпрому” компенсацію за відмову постачати газ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Компанія “Нафтогаз” розцінює відмову “Газпрому” від постачання оплаченого газу як порушення договору та невиконання рішення арбітражу. Нафтогаз планує вимагати від “Газпрому” компенсації збитків, понесених в результаті цього порушення. Про це УНН повідомили у прес-службі НАК.
У компанії повідомили, що здивовані рішенням ПАТ “Газпром”, яке відмовилось постачати газ у березні. “Газпром” виставив рахунок в рамках контракту, зміненого Стокгольмським трибуналом. “Нафтогаз” оплатив цей рахунок.
“Ми зробили передоплату за російський газ, оскільки виконуємо рішення Стокгольмського арбітражу. Відмовляючись постачати газ, за який було внесено передоплату, Газпром унеможливлює виконання Нафтогазом рішення суду щодо закупівлі мінімальних контрактних обсягів газу”, — зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.
За словами Андрія Коболєва, за чотири роки закупівлі "Нафтогазом" газу у європейських постачальників не було жодного випадку, коли б компанія не отримала паливо, за яке заплатила.
“Нафтогаз” закликав європейських партнерів проаналізувати надійність контрагента, який може виставити рахунок, отримати гроші і відмовитись постачати газ.
“Ми також радимо нашим європейським колегам замислитись, чи варто дозволяти такому контрагенту посилювати свій і без того значний вплив на їх ринок за рахунок будівництва Північного потоку — 2”, — підкреслив Андрій Коболєв.
Як повідомляв УНН, 28 лютого НАК “Нафтогаз” заявив, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма (Стокгольмський арбітраж) виніс рішення у правовому спорі, який стосується контракту з транзиту газу, зобов’язавши “Газпром” компенсувати “Нафтогазу” 4,63 млрд доларів США “за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту” у минулі періоди. За твердженням української сторони, з урахуванням попереднього рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу в Україну російська сторона у підсумку має сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”.
В свою чергу у "Газпромі" заявили, що не згодні з рішенням Стокгольмського Арбітражу у справі з "Нафтогазом".Російська сторона також заявила про неможливість відновити постачання газу Україні через відсутність додаткових угод.