"Нафтогаз": цена газа из Европы за май на 30 долл. дешевле чем у "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" законтрактовал на май газ в Европе на 25-30 долл. дешевле, чем по контракту с ПАО "Газпром" во втором квартале. Об этом написал на своей странице в Facebook коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает УНН.
"Цена газа из Европы с поставкой в мае была ниже на 25-30 долларов, чем цена по контракту с Газпромом во втором квартале 2017 года", - написал он.
То есть, уточнил Ю.Витренко, только на закупки с поставкой в мае разница составила как минимум 21 млн долл.
"На май мы покупали в ведущих европейских компаний используя кредит международных банков под гарантию Всемирного банка. С процентной ставкой на уровне 3%. То есть, на процентах мы тоже экономим", - добавил он.
Напомним, 17 марта НАК "Нафтогаз Украины" начал отбор компаний, которые будут поставлять газ Украине на средства ЕБРР на общую сумму до 300 млн долл.