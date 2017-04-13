"Нафтогаз": цена газа из Европы за май на 30 долл. дешевле чем у "Газпрома"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52746 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105266 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162106 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119169 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118171 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113458 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104890 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107237 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103719 просмотра

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11 марта, 06:00 • 155223 просмотра

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"Нафтогаз": цена газа из Европы за май на 30 долл. дешевле чем у "Газпрома"

"Нафтогаз": цена газа из Европы за май на 30 долл. дешевле чем у "Газпрома"

Киев  •  УНН

 • 7671 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" законтрактовал на май газ в Европе на 25-30 долл. дешевле, чем по контракту с ПАО "Газпром" во втором квартале. Об этом написал на своей странице в Facebook коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает УНН.

"Цена газа из Европы с поставкой в ​​мае была ниже на 25-30 долларов, чем цена по контракту с Газпромом во втором квартале 2017 года", - написал он.

То есть, уточнил Ю.Витренко, только на закупки с поставкой в ​​мае разница составила как минимум 21 млн долл.

"На май мы покупали в ведущих европейских компаний используя кредит международных банков под гарантию Всемирного банка. С процентной ставкой на уровне 3%. То есть, на процентах мы тоже экономим", - добавил он.

Напомним, 17 марта НАК "Нафтогаз Украины" начал отбор компаний, которые будут поставлять газ Украине на средства ЕБРР на общую сумму до 300 млн долл.

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