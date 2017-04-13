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"Нафтогаз": ціна газу з Європи за травень на 30 дол. дешевше ніж у "Газпрому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. НАК “Нафтогаз України” законтрактував на травень газ у Європі на 25-30 дол. дешевше, ніж за контрактом з ПАТ “Газпром” у другому кварталі. Про це написав на своїй сторінці у Facebook комерційний директор “Нафтогазу” Юрій Вітренко, передає УНН.

“Ціна газу з Європи з поставкою в травні була нижче на 25-30 доларів, ніж ціна за контрактом з Газпромом в другому кварталі 2017 року”, — написав він.

Тобто, уточнив Ю.Вітренко, тільки на закупівлі з постачанням у травні різниця склала як мінімум 21 млн дол.

“На травень ми купували у провідних європейських компаній використовуючи кредит міжнародних банків під гарантію Світового банку. З відсотковою ставкою на рівні 3%. Тобто, на відсотках ми теж економимо”, — додав він.

Нагадаємо, 17 березня НАК “Нафтогаз України” розпочав відбір компаній, які постачатимуть газ Україні на кошти ЄБРР на загальну суму до 300 млн дол.

Українські Національні Новини

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