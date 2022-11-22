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Нафтогаз опроверг обвинение газпрома в краже газа

Нафтогаз опроверг обвинение газпрома в краже газа

Киев • УНН

 • 403167 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. НАК «Нафтогаз Украины» опровергли очередное обвинение газпрома в краже Украиной газа. Об этом говорится в сообщении в официальном Тelegram-канале компании, передает УНН.

Цитата

"Газпром снова обвинил Украину в краже газа. Если коротко: это неправда", - заявили в компании.

"Все объемы природного газа, которые были приняты на точке входа из рф “Суджа” для дальнейшей транспортировки потребителям Молдовы, были переданы на точках выхода из Украины в Молдову “Алексеевка” и “Гребеники” в полном объеме. Это подтверждено всеми необходимыми документами, которые подписаны со смежными операторами, одним из которых является сам “газпром”, – говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, как сообщается, с начала сентября 2022 года Молдова ввела виртуальный реверс на точках соединения с Украиной. Уже с конца сентября транспортировка природного газа из Молдовы в Украину через точку соединения "Гребеники" осуществляется в форме виртуального реверса.

«Угрожая уменьшить объемы транспортировки в Молдову, газпром пытается лишить эту страну возможности использовать украинские ГТС и ПХГ и заблокировать инструмент виртуального реверса, тем самым усилив зависимость от российского газа», – добавили в компании.

Добавим

Российский "Газпром" обвинил Украину в якобы отборе газа, предназначенного для Молдовы - и пригрозил сократить поставки.

Напомним

Германия объявила о национализации бывшей дочерней компании российского энергетического гиганта "Газпром". Страна принимает меры по обеспечению своих энергетических потребностей по мере того, как отказывается от зависимости от россии.

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