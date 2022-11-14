Німеччина націоналізує колишню "дочку" "Газпрому"

Деталі

Нова компанія, яка раніше називалася Gazprom Germania, називається Securing Energy for Europe GmbH (SEFE). Вона опосередковано контролює найбільше в країні газосховище у Редені.

Рішення, ухвалене в понеділок, було ухвалено після того, як на вихідних комісія ЄС погодилася надати компанії допомогу у розмірі 225,6 млн. євро, відкривши шлях до націоналізації.

Уряд Німеччини стверджує, що цей крок необхідний для захисту її енергетичної безпеки на тлі війни.

За повідомленням міністерства економіки, російський "Газпром", який тепер є німецьким державним активом, фактично втратив свою частку у компанії.

Доповнення

Після кількох місяців суперечок ЄС у травні погодився на часткову заборону на російську нафту з метою припинення фінансування військової машини кремля.

У поступці Угорщині, нафтопровід "Дружба" було звільнено від ембарго ЄС, але Німеччина та Польща заявили про намір припинити використання трубопроводу для постачання нафти з кінця року.

За даними міністерства економіки Німеччини, країні з початку війни в Україні вдалося знизити частку російської нафти у загальному споживанні з 35% до 12%.