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Германия национализирует бывшую "дочку" "Газпрома"

Германия национализирует бывшую "дочку" "Газпрома"

Киев • УНН

 • 243839 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Германия объявила о национализации бывшей дочерней компании российского энергетического гиганта "Газпром". Страна принимает меры по обеспечению своих энергетических потребностей по мере того, как отказывается от зависимости от россии. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Новая компания, ранее называвшаяся Gazprom Germania, называется Securing Energy for Europe GmbH (SEFE). Она косвенно контролирует крупнейшее в стране газохранилище в Редене.

Решение, принятое в понедельник, было принято после того, как на выходных комиссия ЕС согласилась предоставить компании помощь в размере 225,6 млн. евро, открыв путь к национализации.

Правительство Германии утверждает, что этот шаг необходим для защиты ее энергетической безопасности на фоне войны.

По сообщению министерства экономики, российский "Газпром", ныне являющийся германским государственным активом, фактически потерял свою долю в компании.

Дополнение

После нескольких месяцев споров ЕС в мае согласился на частичный запрет на российскую нефть с целью прекращения финансирования военной машины кремля.

В уступке Венгрии, нефтепровод "Дружба" был освобожден от эмбарго ЕС, но Германия и Польша заявили о намерении прекратить использование трубопровода для поставки нефти с конца года.

По данным министерства экономики Германии, стране с начала войны в Украине удалось снизить долю российской нефти в общем потреблении с 35% до 12%.

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