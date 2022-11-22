Нафтогаз спростував звинувачення газпрому у крадіжці газу

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"Газпром вкотре звинуватив Україну в крадіжці газу. Якщо коротко: це неправда", - заявили у компанії.

"Всі обсяги природного газу, які були прийняті на точці входу з рф “Суджа” для подальшого транспортування споживачам Молдови, були передані на точках виходу з України до Молдови “Олексіївка” та “Гребеники” у повному обсязі. Це підтверджено всіма необхідними документами, які підписані з суміжними операторами, одним з яких є сам “газпром”, – йдеться в повідомленні.

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Окрім того, як повідомляється, з початку вересня 2022 року Молдова запровадила віртуальний реверс на точках з'єднання з Україною. Уже з кінця вересня транспортування природного газу з Молдови в Україну через точку з’єднання "Гребеники" здійснюєтьсяу формі віртуального реверсу.

«Погрожуючи зменшити обсяги транспортування в Молдову, газпром намагається позбавити цю країну можливості використовувати українські ГТС та ПСГ і заблокувати інструмент віртуального реверсу, тим самим посиливши залежність від російського газу», – додали в компанії.

Додамо

Російський "Газпром" звинуватив Україну у нібито відборі газу, призначеного для Молдови - і пригрозив скоротити постачання

Нагадаємо

Німеччина оголосила про націоналізацію колишньої дочірньої компанії російського енергетичного гіганта "Газпром". Країна вживає заходів для забезпечення своїх енергетичних потреб у міру того, як відмовляється від залежності від росії.



