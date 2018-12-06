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"Нафтогаз" предупредил о попытках дезинформировать потребителей

Киев • УНН

 • 13723 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. “Нафтогаз” призывает потребителей не верить дезинформации газсбытов и жаловаться на нарушения в соответствующие органы. Об этом сообщила пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”, передает УНН.

"Нафтогаз" предупредил о попытках дезинформировать потребителей

“НАК ”Нафтогаз Украины“ обеспокоена сообщениями из нескольких регионов о том, что облгазы и газсбыты группы Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей о своих негативных решениях, перекладывая ответственность за них на ”Нафтогаз“", - говорится в сообщении.

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В компании предупреждают, что такие действия со стороны облгазов и газсбытов активизировались в последние недели. “Нафтогаз” видит в данной кампании признаки реализации скоординированного плана, целью которого является создание искусственных неудобств для потребителей, дискредитация реформы украинского рынка газа и защита незаконной монополии газсбытов.

“В ноябре большинство бытовых потребителей Украины получили от своих поставщиков газа (газсбытов) платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами. Их причиной газсбыты указали „приведение объема газа в эталонных условиях измерения“, как будто по требованию „Нафтогаза“”, - пояснили в пресс-службе компании.

Кроме того, в “Нафтогазе” утверждают, что руководство облгазов и газсбытов проводит встречи с представителями местных общин, в ходе которых пытается переложить ответственность за свои грабительские решения на “Нафтогаз”.

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“Подчеркиваем, что ”Нафтогаз“ не имеет никакого отношения к решению газсбытов требовать с потребителей дополнительные суммы и осуждает такие действия. Соответствующие расходы уже компенсируются родственным структурам газсбытов — облгазам посредством механизма производственно-технологических потерь”, - говорится в сообщении.

Доначисления ведут к двойной оплате тех же объемов газа, создают виртуальные долги, которые в будущем будут препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам газа.

По словам “Нафтогаза”, НКРЭКУ отреагировала на нарушение и постановлением от 23 ноября запретила такие доначисления.

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Специалисты “Нафтогаза” подготовили для потребителей алгоритм действий и шаблоны документов, которые позволят избавиться от виртуальных долгов и сохранить свободу выбора поставщика газа.

Отметим, что с 1 сентября газ для промышленных потребителей подорожал. Позже крупнейшая нефтегазовая компания Украины сообщила о корректировке цены.

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