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Суд зобов’язав ОПЗ виплатити на користь "Укртрансгазу" 441 млн грн

Суд зобов’язав ОПЗ виплатити на користь "Укртрансгазу" 441 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Господарський суд Одеської області задовольнив позов ПАТ “Укртрансгаз” щодо стягнення з ПАТ “Одеський припортовий завод” (ОПЗ) заборгованості за балансування природнього газу за червень 2016 року у розмірі 441 млн грн. Про це повідомило Управління зовнішніх комунікацій “Укртрансгазу”, передає УНН.

“Сума задоволених вимог складає 440 мільйонів 990 тисяч 320 грн. З них 434 мільйони 40 тисяч 986 грн — безпосередня сума боргу, інше — штрафні санкції. Це рішення суду винесено з врахуванням заяви „Укртрансгазу“ про збільшення позовних вимог”, — йдеться у повідомленні.

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При цьому суд відмовився задовольнити зустрічний позов ОПЗ до “Укртрансгазу” щодо визнання договору транспортування природного газу недійсним.

Зазначимо, що на сьогодні ПАТ “Одеський припортовий завод” є найбільшим боржником “Укртрансгазу” серед промислових підприємств України.

У прес-службі “Укртрансгазу” звертають увагу, що минулого тижня Господарський суд м. Києва зобов`язав ТОВ “Всеукраїнська енергетична компанія” (ВЕК), що постачало природній газ для ОПЗ на давальницьких умовах в січні-квітні 2018 року, сплатити “Укртрансгазу” заборгованість на суму понад 400 мільйонів 378 тисяч 812 грн. У грудні 2017 року компанія ВЕК виграла конкурс на використання потужностей ОПЗ, проте не забезпечила завод достатнім обсягом природного газу.

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Протягом 2018 року “Укртрансгаз” неодноразово звертався до правоохоронних органів та НКРЕКП з проханням звернути увагу на ситуацію, що спричинила накопичення боргів внаслідок діяльності Одеського припортового заводу.

Нагадаємо, 9 липня Верховний суд анулював рішення по боргу ОПЗ перед компанією Фірташа.

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