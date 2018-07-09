Верховний суд анулював рішення по боргу ОПЗ перед компанією Фірташа

“За результатами розгляду касаційної скарги Фонду державного майна, Веховний Cуд скасував рішення суду міста Южний, за яким Ostchem Holding Limited (Остхем Холдінг Лімітед) мала право на примусове стягнення на території України з ПАТ „Одеський припортовий завод“ 5,2 млрд гривень непогашеного основного боргу та 1,57 млрд нарахованої пені відповідно до арбітражного рішення Арбітражного інституту Торгової палати м. Стокгольма”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду скасував ухвали суду першої та апеляційної інстанцій, а справу направили на новий розгляд.

Очільник фонду підкреслив, що ФДМУ не погодився із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, та 13 травня 2017 року подав до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних i кримінальних справ касаційну скаргу та клопотання про зупинення виконання ухвали Южного міського суду Одеської області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дві німецькі судноплавні компанії запідозрили в порушенні санкцій ЄС щодо Криму

Нагадаємо, 14 березня 2017 року суд міста Южного Одеської області визнав рішення Стокгольмського арбітражу, яким було задоволено позов компанії Ostchem Holding Limited, пов’язаної з бізнесменом Дмитром Фірташем, про стягнення з Одеського припортового заводу (ОПЗ) 251,16 млн доларів через невиплату боргу 2013 року під час постачання газу.

Перед цим 25 липня 2016 року стало відомо, що Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма (Швеція) стягнув із Одеського припортового заводу $251,24 млн на користь компанії Ostchem.

Одеський припортовий завод — одне з найбільших підприємств хімічної галузі України з 1978 року. Розташований на території міста Южного, на відстані 47 км від Одеси, спеціалізується на виробництві аміаку і карбаміду.

Ostchem Holding Limited — холдинг, що входить до складу міжнародної холдингової компанії Group of Dmitry Firtash (Group DF), яка об’єднує активи в галузі хімічної промисловості. Компанія займає третє місце в світі за обсягом виробництва нітратів, четверте — аміаку і 12-е — карбаміду. Крім того, до складу DF Group входять підприємства, що знаходяться на території окупованого Криму — “Кримський титан” і “Кримсода”.