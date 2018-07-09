Верховный суд аннулировал решение по долгу ОПЗ перед компанией Фирташа
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Верховный Суд отменил решение суда о взыскании долга в размере 6,7 млрд грн (251,16 млн долларов) с Одесского припортового завода в пользу компании Ostchem Holging Limited Дмитрия Фирташа. Об этом в Facebook заявил исполняющий обязанности руководителя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров, передает УНН.
“По результатам рассмотрения кассационной жалобы Фонда государственного имущества, Веховной Суд отменил решение суда города Южный, по которому Ostchem Holding Limited (Остхем Холдинг Лимитед) имела право на принудительное взыскание на территории Украины с ОАО ”Одесский припортовый завод“ 5,2 млрд гривен непогашенного основного долга и 1,57 млрд начисленной пени в соответствии с арбитражным решением арбитражного института Торговой палаты г.Стокгольма”, - говорится в сообщении.
Как отмечается, Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда отменил решения суда первой и апелляционной инстанций, а дело направили на новое рассмотрение.
Глава фонда подчеркнул, что ФГИУ не согласился с решениями судов первой и апелляционной инстанций, и 13 мая 2017 года подал в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении исполнения постановления Южного городского суда Одесской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Две немецкие судоходные компании заподозрили в нарушении санкций ЕС в отношении Крыма
Напомним, 14 марта 2017 суд Южного Одесской области признал решение Стокгольмского арбитража, которым был удовлетворен иск компании Ostchem Holding Limited, связанной с бизнесменом Дмитрием Фирташем о взыскании с Одесского припортового завода (ОПЗ) 251,16 млн долларов из-за невыплаты долга 2013 года при поставке газа.
Перед этим 25 июля 2016 года стало известно, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (Швеция) взыскал с Одесского припортового завода $ 251,24 млн в пользу компании Ostchem.
Одесский припортовый завод — одно из крупнейших предприятий химической отрасли Украины с 1978 года. Расположен на территории города Южного, на расстоянии 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида.
Ostchem Holding Limited — холдинг, входящий в состав международной холдинговой компании Group of Dmitry Firtash (Group DF), которая объединяет активы в области химической промышленности. Компания занимает третье место в мире по объему производства нитратов, четвертое — аммиака и двенадцатое — карбамида. Кроме того, в состав DF Group входят предприятия, находящиеся на территории оккупированного Крыма — “Крымский титан” и “Крымсода”.