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Суд обязал ОПЗ выплатить в пользу "Укртрансгаза" 441 млн грн

Киев  •  УНН

 • 9109 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск ПАО “Укртрансгаз” о взыскании с ПАО “Одесский припортовый завод” (ОПЗ) задолженности за балансировку природного газа за июнь 2016 года на размере 441 млн грн. Об этом сообщило Управление внешних коммуникаций “Укртрансгаза”, передает УНН.

“Сумма удовлетворенных требований составляет 440 миллионов 990 тысяч 320 грн. Из них 434 миллионов 40 тысяч 986 грн — непосредственная сумма долга, остальное — штрафные санкции. Это решение суда вынесено с учетом заявления „Укртрансгаза“ об увеличении исковых требований”, - говорится в сообщении.

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При этом суд отказался удовлетворить встречный иск ОПЗ в “Укртрансгаз” о признании договора транспортировки природного газа недействительным.

Отметим, что сегодня ОАО “Одесский припортовый завод” является крупнейшим должником “Укртрансгаза” среди промышленных предприятий Украины.

В пресс-службе “Укртрансгаза” обращают внимание, что на прошлой неделе Хозяйственный суд г. Киева обязал ООО “Всеукраинская энергетическая компания” (ВЭК), что поставляло природный газ для ОПЗ на давальческих условиях в январе-апреле 2018 года, оплатить "Укртрансгазу“ задолженность на сумму более 400 миллионов 378 тысяч 812 грн. В декабре 2017 года компания ВЭК выиграла конкурс на использование мощностей ОПЗ, однако не обеспечила завод достаточным объемом природного газа.

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В течение 2018 года “Укртрансгаз” неоднократно обращался в правоохранительные органы и НКРЭКУ с просьбой обратить внимание на ситуацию, которая привела к накоплению долгов в результате деятельности Одесского припортового завода.

Напомним, 9 июля Верховный суд аннулировал решение по долгу ОПЗ перед компанией Фирташа.

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