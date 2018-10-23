Суд обязал ОПЗ выплатить в пользу "Укртрансгаза" 441 млн грн

“Сумма удовлетворенных требований составляет 440 миллионов 990 тысяч 320 грн. Из них 434 миллионов 40 тысяч 986 грн — непосредственная сумма долга, остальное — штрафные санкции. Это решение суда вынесено с учетом заявления „Укртрансгаза“ об увеличении исковых требований”, - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фонд госимущества выбрал советника для приватизации ОПЗ

При этом суд отказался удовлетворить встречный иск ОПЗ в “Укртрансгаз” о признании договора транспортировки природного газа недействительным.

Отметим, что сегодня ОАО “Одесский припортовый завод” является крупнейшим должником “Укртрансгаза” среди промышленных предприятий Украины.

В пресс-службе “Укртрансгаза” обращают внимание, что на прошлой неделе Хозяйственный суд г. Киева обязал ООО “Всеукраинская энергетическая компания” (ВЭК), что поставляло природный газ для ОПЗ на давальческих условиях в январе-апреле 2018 года, оплатить "Укртрансгазу“ задолженность на сумму более 400 миллионов 378 тысяч 812 грн. В декабре 2017 года компания ВЭК выиграла конкурс на использование мощностей ОПЗ, однако не обеспечила завод достаточным объемом природного газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одесский припортовый завод полностью прекратил работу

В течение 2018 года “Укртрансгаз” неоднократно обращался в правоохранительные органы и НКРЭКУ с просьбой обратить внимание на ситуацию, которая привела к накоплению долгов в результате деятельности Одесского припортового завода.

Напомним, 9 июля Верховный суд аннулировал решение по долгу ОПЗ перед компанией Фирташа.