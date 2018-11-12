Україна "пасе задніх" у світових рейтингах енергоефективності

КИЇВ. 12 листопада. УНН. У 2017 році у Глобальному рейтингу енергофективності (Global Energy Architecture Performance Index Report 2017) наша країна посіла 73 місце. Про це йдеться у звіті, представленому на сайті Всесвітнього економічного форуму, передає УНН.