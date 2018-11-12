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Україна "пасе задніх" у світових рейтингах енергоефективності

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. У 2017 році у Глобальному рейтингу енергофективності (Global Energy Architecture Performance Index Report 2017) наша країна посіла 73 місце. Про це йдеться у звіті, представленому на сайті Всесвітнього економічного форуму, передає УНН.

“За співвідношенням витрат на імпорт енергоносіїв та ВВП Україна знаходиться на 122 місці серед 127 країн. За витратами енергії на одиницю ВВП — на 119 місці серед 127 країн. При цьому в загальному заліку Україна посідає 73 місце”, — свідчать дані рейтингу.

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Україна має значну залежність від імпорту енергоносіїв та низьку продуктивність використання енергії.

Зазначимо, що Сполучені Штати Америки посідають 52 місце, при співвідношенні енергетичних витрат на імпорт енергоносіїв до ВВП - на 63-му, за витратами енергії на одиницю ВВП — на 86-му. При цьому першу п'ятірку лідерів посіли Швейцарія, Норвегія, Швеція, Данія і Франція. А перше місце за співвідношенням енерговитрат до ВВП у 2017 році було зафіксовано у Аргентини. Ця країна має значні поклади природного газу.

У той же час Німеччина посідає у рейтингу 19-те місце, а Росія - 48-ме. 

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Нагадаємо, 12 листопада у Києві з візитом перебуває міністр енергетики США Рік Перрі. Він передав чіткий сигнал від президента США Дональда Трампа. Мова йде про позицію Сполучених Штатів відносно будівництва "Північного потоку-2". 

“Наше повідомлення дуже чітке: Сполучені Штати Америки дуже чітко висловлюють свою незгоду щодо газопроводів „Північний потік-2“ та „Турецький потік“ зі зрозумілих причин: громадяни України і громадяни Європи не повинні стати заручниками постачання енергоресурсів з одного джерела”, - наголосив міністр енергетики США Рік Перрі. 

Зазначимо, що зниження енергоємності української економіки потребує значних капіталовкладень. Уряд оцінив обсяг інвестицій до енергетичної інфраструктури у 30 мільярдів євро до 2030 року.

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