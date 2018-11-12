Украина "пасет задних" в мировых рейтингах энергоэффективности
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В 2017 году в Глобальном рейтинге енергофективности (Global Energy Architecture Performance Index Report 2017) наша страна заняла 73 место. Об этом говорится в отчете, представленном на сайте Всемирного экономического форума, передает УНН.
“По соотношению расходов на импорт энергоносителей и ВВП Украина находится на 122 месте среди 127 стран. По затратам энергии на единицу ВВП — на 119 месте среди 127 стран. При этом в общем зачете Украина занимает 73 место”, - свидетельствуют данные рейтинга.
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Украина имеет значительную зависимость от импорта энергоносителей и низкую производительность использования энергии.
Отметим, что Соединенные Штаты Америки занимают 52 место, при соотношении энергетических затрат на импорт энергоносителей в ВВП — на 63-м, по расходам энергии на единицу ВВП — на 86-м. При этом первую пятерку лидеров заняли Швейцария, Норвегия, Швеция, Дания и Франция. А первое место по соотношению энергозатрат к ВВП в 2017 году было зафиксировано у Аргентины. Эта страна имеет значительные залежи природного газа.
В то же время Германия занимает в рейтинге 19-е место, а Россия — 48-е.
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Напомним, 12 ноября в Киеве с визитом находится министр энергетики США Рик Перри. Он передал четкий сигнал от президента США Дональда Трампа. Речь идет о позиции Соединенных Штатов относительно строительства “Северного потока-2”.
“Наше сообщение очень четкое: Соединенные Штаты Америки очень четко выражают свое несогласие касательно газопроводов ”Северный поток-2 “и ”Турецкий поток“ по понятным причинам: граждане Украины и граждане Европы не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника”, — подчеркнул министр энергетики США Рик Перри.
Отметим, что снижение энергоёмкости украинской экономики требует значительных капиталовложений. Правительство оценило объем инвестиций в энергетической инфраструктуры в 30 млрд евро до 2030 года.