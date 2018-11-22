В Україні знизили ціну на газ для промисловості на грудень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. НАК "Нафтогаз України" зменшив вартість газу на грудень для промислових споживачів на 16,5-17% - до 9 294,00 – 10 150,00 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ). Про це йдеться у цінових пропозиціях на наступний місяць, опублікованих на офіційному сайті "Нафтогазу", передає УНН.
"У порівнянні з цінами на листопад 2018 року, у грудні ціни зменшено на 16,5-17%", - повідомили у компанії.
Запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії, як зазначається, диференційовані у залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.
"Залежно від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 9 294,00 – 10 150,00 грн/тис. куб. м (без ПДВ)", - додали у НАК.
Як повідомляється, ці цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 грудня 2018 року, діють для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання - для договорів, укладених до 1 жовтня 2018 року.
Нагадаємо, наприкінці жовтня "Нафтогаз" назвав ціну газу для населення. За даними НАК, кінцева ціна газу для населення становить 8 548,92 грн за 1 тис. куб. м, для підприємств ТКЕ - 8 361,85 грн за 1 тис. куб. м.
Як розповіли у прес-службі, ціна газу для всіх категорій споживачів на умовах ПСО становитиме 7 482,61 грн з урахуванням ПДВ, але ця ціна не враховує вартості доставки газу, його розподілу та ПДВ на ці операції.