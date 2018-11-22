В Україні знизили ціну на газ для промисловості на грудень

КИЇВ. 22 листопада. УНН. НАК "Нафтогаз України" зменшив вартість газу на грудень для промислових споживачів на 16,5-17% - до 9 294,00 – 10 150,00 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ). Про це йдеться у цінових пропозиціях на наступний місяць, опублікованих на офіційному сайті "Нафтогазу", передає УНН.