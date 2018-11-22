В Украине снизили цену на газ для промышленности на декабрь
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" уменьшил стоимость газа на декабрь для промышленных потребителей на 16,5-17% - до 9 294,00 - 10 150,00 грн за тысячу кубометров (без НДС). Об этом говорится в ценовых предложениях на следующий месяц, опубликованных на официальном сайте "Нафтогаза", передает УНН.
"По сравнению с ценами на ноябрь 2018 года, в декабре цены уменьшены на 16,5-17%", - сообщили в компании.
Предложенные цены на природный газ с ресурса компании, как отмечается, дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
"В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 9 294,00 - 10 150,00 грн/тыс. куб. м (без НДС)", - добавили в НАК.
Как сообщается, эти ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 декабря 2018 года, действуют для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования - для договоров, заключенных до 1 октября 2018 года.
Напомним, в конце октября "Нафтогаз" назвал цену газа для населения. По данным НАК, конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 грн за 1 тыс. куб. м, для предприятий ТКЭ - 8 361,85 грн за 1 тыс. куб. м.
Как рассказали в пресс-службе, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составит 7 482,61 грн с учетом НДС, но эта цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции.