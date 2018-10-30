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“Нафтогаз” назвав ціну газу для населення

“Нафтогаз” назвав ціну газу для населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. НАК “Нафтогаз України” опублікував цінові пропозиції на постачання газу на умовах нових спецобов’язків (ПСО) для населення та підприємств теплокомуненерго (ТКЕ), які діятимуть з 1 листопада 2018 року до 30 квітня 2019 року включно. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАК, передає УНН.

“Кінцева ціна газу для населення становить 8 548,92 грн (за 1 тис. куб.м), для підприємств ТКЕ — 8 361,85 грн (за 1 тис. куб.м).
Як розповіли у прес-службі, ціна газу для всіх категорій споживачів на умовах ПСО становитиме 7 482,61 грн з урахуванням ПДВ, але ця ціна не враховує вартості доставки газу, його розподілу та ПДВ на ці операції.

Раніше Кабінет міністрів України опублікував постанову від 19 жовтня 2018 року № 867 “Про затвердження Положення про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу”, відповідно до якої передбачається підняття вартості газу з 1 листопада цього року, 1 травня 2019 року та 1 січня 2020 року. 

Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив проект документа про підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. Це сталося одночасно з повідомленням про досягнення угоди з МВФ щодо подальшої співпраці.

Перед ухваленням такого рішення джерело УНН в уряді заявляло, що МВФ вимагає від України - для отримання наступного валютного траншу - підвищити ціну на газ для населення аж на 60-70% - до рівня вартості для промисловості. Тож, зважаючи на рішення про її підвищення у коридорі 20-25%, питання про зростання ще у межах 40% залишається відкритим.

Тим часом у "Нафтогазі" ще за місяць до ухвалення рішення заявили, що уряд і МВФ досягли принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року і залишилося ще вирішити питання темпів цього зростання.

Додамо, у листопаді ціна на газ для промисловості встановлена "Нафтогазом" у межах 11 199 - 12 155 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

В уряді ціни на газ пообіцяли не підвищувати лише до виборів, а саме - до кінця опалювального сезону 2018-2019 років. Так, 2019-й буде "роком виборів". На 31 березня 2019 року призначені вибори Президента, а на осінь - парламентські.

При цьому підвищення цін на газ потягне за собою зростання тарифів на комунальні послуги. У Мінсоцполітики уже спрогнозували, що через це тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16%.

Тариф на послуги ЖКГ на основі підвищеної ціни на газ у Києві затвердять не раніше грудня.

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