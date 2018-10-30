"Нафтогаз" назвал цену газа для населения

"Конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 грн (за 1 тыс. Куб.м), для предприятий ТКЭ - 8 361,85 грн (за 1 тыс. куб.м).

Как рассказали в пресс-службе, цена газа для всех категорий потребителей на условиях ПСО составит 7 482,61 грн с учетом НДС, но эта цена не учитывает стоимости доставки газа, его распределения и НДС на эти операции.

Ранее Кабинет министров Украины опубликовал постановление от 19 октября 2018 года № 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", согласно которой предполагается повышение стоимости газа с 1 ноября этого года, 1 мая 2019 года и 1 января 2020 года.

Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил проект документа о повышении стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м. Это произошло одновременно с сообщением о достижении соглашения с МВФ о дальнейшем сотрудничестве.

Перед принятием такого решения источник УНН в правительстве заявлял, что МВФ требует от Украины - для получения следующего валютного транша - повысить цену на газ для населения на 60-70% - до уровня стоимости для промышленности. Поэтому, несмотря на решение о ее повышении в коридоре 20-25%, вопрос о росте еще в пределах 40% остается открытым.

Между тем в "Нафтогазе" еще за месяц до принятия решения заявили, что правительство и МВФ достигли принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета к 2020 году и осталось еще решить вопрос темпов этого роста.

Добавим, в ноябре цена на газ для промышленности установлена ​​"Нафтогазом" в пределах 11 199 - 12 155 грн/тыс. куб. м (без НДС).

В правительстве цены на газ пообещали не повышать только до выборов, а именно - до конца отопительного сезона 2018-2019 годов. Так, 2019-й будет "годом выборов". На 31 марта 2019 года назначены выборы Президента, а на осень - парламентские.

При этом повышение цен на газ повлечет за собой рост тарифов на коммунальные услуги. В Минсоцполитики уже спрогнозировали, что из-за этого тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 16%.

Тариф на услуги ЖКХ на основе повышенной цены на газ в Киеве утвердят не ранее декабря.