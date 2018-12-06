"Нафтогаз" попередив про спроби дезінформувати споживачів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. “Нафтогаз” закликає споживачів не вірити дезінформації газзбутів та скаржитися на порушення у відповідні органи. Про це повідомила прес-служба НАК “Нафтогаз України”, передає УНН.
“НАК „Нафтогаз України“ занепокоєна повідомленнями з декількох регіонів про те, що облгази та газзбути групи Дмитра Фірташа дезінформують споживачів про свої негативні рішення, перекладаючи відповідальність за них на „Нафтогаз“”, — йдеться у повідомленні.
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У компанії попереджують, що такі дії з боку облгазів та газзбутів активізувалися протягом останніх тижнів.“Нафтогаз” вбачає у даній кампанії ознаки реалізації скоординованого плану, метою якого є створення штучних незручностей для споживачів, дискредитація реформи українського ринку газу та захист незаконної монополії газзбутів.
“У листопаді більшість побутових споживачів України отримали від своїх постачальників газу (газзбутів) платіжки з донарахуваннями за жовтень та попередженням про донарахування за три попередніх роки зі значними сумами. Їх причиною газзбути вказали „приведення обсягу газу до еталонних умов вимірювання“, начебто на вимогу „Нафтогазу“”, — пояснили у прес-службі компанії.
Крім того, у “Нафтогазі” стверджують, що керівництво облгазів та газзбутів проводить зустрічі з представниками місцевих громад, у ході яких намагається перекласти відповідальність за свої грабіжницькі рішення на “Нафтогаз”.
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“Наголошуємо, що „Нафтогаз“ жодним чином не причетний до рішення газзбутів вимагати зі споживачів додаткові суми та засуджує такі дії. Відповідні витрати вже компенсуються спорідненим структурам газзбутів — облгазам через механізм виробничо-технологічних втрат”, — йдеться у повідомленні.
Донарахування ведуть до подвійної оплати тих самих обсягів газу, створюють віртуальні борги, які в майбутньому перешкоджатимуть переходу споживачів до інших постачальників газу.
За словами “Нафтогазу”, НКРЕКП відреагувала на порушення та постановою від 23 листопада заборонила такі донарахування.
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Фахівці “Нафтогазу” підготували для споживачів алгоритм дій та шаблони документів, які дозволять позбутися віртуальних боргів та зберегти свободу вибору постачальника газу.
Зазначимо, що з 1 вересня газ для промислових споживачів подорожчав. Пізніше найбільша нафтогазова компанія України повідомила про корегування ціни.