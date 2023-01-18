"Нафтогаз" планирует до конца месяца выйти из дефолта

Цитата

“К концу этого месяца мы планируем получить согласие от наших держателей облигаций на реструктуризацию. Это происходит достаточно интенсивно и планирую в течение двух недель завершить этот процесс”, — рассказал Чернышов.

Он также добавил, что его ответственность, как генерального директора “Нафтогаза” заключается в обеспечении добычи природного газа в стране, “то есть способствовать и мотивировать частных производителей добывать больше. И это то, что мы делаем”.

Напомним

26 июля НАК “Нафтогаз” в последний день льготного периода не смог выплатить кредиторам долги по облигациям, что означает дефолт компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нафтогазе призвали держателей еврооблигаций возобновить диалог: что известно