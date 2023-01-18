"Нафтогаз" планирует до конца месяца выйти из дефолта
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Руководитель НАК “Нафтогаз Украины” Алексей Чернышов в интервью CNBC заявил, что компания завершает переговоры с кредиторами по реструктуризации еврооблигаций, по которым был допущен дефолт. Об этом информирует УНН.
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“К концу этого месяца мы планируем получить согласие от наших держателей облигаций на реструктуризацию. Это происходит достаточно интенсивно и планирую в течение двух недель завершить этот процесс”, — рассказал Чернышов.
Он также добавил, что его ответственность, как генерального директора “Нафтогаза” заключается в обеспечении добычи природного газа в стране, “то есть способствовать и мотивировать частных производителей добывать больше. И это то, что мы делаем”.
Напомним
26 июля НАК “Нафтогаз” в последний день льготного периода не смог выплатить кредиторам долги по облигациям, что означает дефолт компании.
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