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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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“Нафтогаз” планує до кінця місяця вийти з дефолту

Київ • УНН

 • 526369 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Керівник НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов в інтервʼю CNBC заявив, що компанія завершує переговори з кредиторами щодо реструктуризації єврооблігацій, за якими було допущено дефолт. Про це інформує УНН.

“Нафтогаз” планує до кінця місяця вийти з дефолту

Цитата

“До кінця цього місяця ми плануємо отримати згоду від наших власників облігацій на реструктуризацію. Це відбувається досить інтенсивно і планую протягом двох тижнів завершити цей процес”, — розповів Чернишов.

Він також додав, що його відповідальність, як генерального директора “Нафтогазу” полягає у забезпеченні видобутку природного газу в країні, “тобто сприяти і мотивувати приватних виробників видобувати більше. І це те, що ми робимо”.

Нагадаємо

26 липня НАК “Нафтогаз” в останній день пільгового періоду не зміг виплатити кредиторам борги з облігацій, що означає дефолт компанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Нафтогазі закликали власників єврооблігацій відновити діалог: що відомо

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