“Нафтогаз” планує до кінця місяця вийти з дефолту

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“До кінця цього місяця ми плануємо отримати згоду від наших власників облігацій на реструктуризацію. Це відбувається досить інтенсивно і планую протягом двох тижнів завершити цей процес”, — розповів Чернишов.

Він також додав, що його відповідальність, як генерального директора “Нафтогазу” полягає у забезпеченні видобутку природного газу в країні, “тобто сприяти і мотивувати приватних виробників видобувати більше. І це те, що ми робимо”.

Нагадаємо

26 липня НАК “Нафтогаз” в останній день пільгового періоду не зміг виплатити кредиторам борги з облігацій, що означає дефолт компанії.

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