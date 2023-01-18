“Нафтогаз” планує до кінця місяця вийти з дефолту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Керівник НАК “Нафтогаз України” Олексій Чернишов в інтервʼю CNBC заявив, що компанія завершує переговори з кредиторами щодо реструктуризації єврооблігацій, за якими було допущено дефолт. Про це інформує УНН.
Цитата
“До кінця цього місяця ми плануємо отримати згоду від наших власників облігацій на реструктуризацію. Це відбувається досить інтенсивно і планую протягом двох тижнів завершити цей процес”, — розповів Чернишов.
Він також додав, що його відповідальність, як генерального директора “Нафтогазу” полягає у забезпеченні видобутку природного газу в країні, “тобто сприяти і мотивувати приватних виробників видобувати більше. І це те, що ми робимо”.
Нагадаємо
26 липня НАК “Нафтогаз” в останній день пільгового періоду не зміг виплатити кредиторам борги з облігацій, що означає дефолт компанії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Нафтогазі закликали власників єврооблігацій відновити діалог: що відомо