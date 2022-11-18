У Нафтогазі закликали власників єврооблігацій відновити діалог: що відомо

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«Одним із наших ключових пріоритетів є відновлення довіри до Нафтогазу, зокрема серед наших інвесторів. Пропозиція повернутись до конструктивного діалогу – перший крок до цього», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Додамо

У повідомленні також зазначається, що Компанія призначила Lazard Frères SAS (Lazard) ексклюзивним фінансовим радником відповідно до постанови Кабінету Міністрів України (від 08 листопада 2022 р. № 1003-р). Lazard координуватиме процес перемовин разом з AEQUO та Freshfields Bruckhaus Deringer – юридичними радниками Нафтогазу.

Окремо Компанія окреслила свої пріоритети після призначення нового керівника. Серед них:

забезпечення енергетичної стабільності та незалежності;

підвищення довіри до Нафтогазу з боку держави, міжнародних партнерів, кредиторів та інвесторів;

забезпечення сталого проходження поточного опалювального сезону.

Довідково

У липні 2019 року НАК «Нафтогаз України» через Kondor Finance plc (публічну компанію з обмеженою відповідальністю, зареєстровану відповідно до права Англії та Уельса), випустила єврооблігації двома траншами: транш А номінальною вартістю 600 мільйонів євро з терміном погашення у липні 2024 року та транш В – 335 мільйонів доларів США з терміном погашення у липні 2022 року.

У листопаді 2019 року Нафтогаз випустив єврооблігації номінальною вартістю 500 мільйонів доларів США зі строком погашення у листопаді 2026 року також через Kondor Finance plc.

26 липня 2022 року сплив термін виплат НАК «Нафтогаз України» власникам єврооблігацій, при цьому Компанія не змогла їх здійснити.

У серпні 2022 року НАК «Нафтогаз України» успішно провела переговори з власниками єврооблігацій, термін погашення яких настає у липні 2024-го. 77% інвесторів проголосували «за» і погодились на пропозицію з відтермінування виплат на два роки.

Однак інвестори, які є власниками єврооблігацій з терміном погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026 року, не погодили пропозицію Нафтогазу з відтермінування виплат.