В Нафтогазе призвали владельцев еврооблигаций возобновить диалог: что известно

Цитата

«Одним из наших ключевых приоритетов является восстановление доверия к Нафтогазу, в том числе среди наших инвесторов. Предложение вернуться к конструктивному диалогу – первый шаг к этому», – отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

Добавим

В сообщении также отмечается, что Компания назначила Lazard Frères SAS (Lazard) эксклюзивным финансовым советником в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины (от 08 ноября 2022 г. № 1003-р). Lazard будет координировать процесс переговоров вместе с AEQUO и Freshfields Bruckhaus Deringer – юридическими советниками Нафтогаза.

Отдельно Компания очертила свои приоритеты после назначения нового руководителя. Среди них:

обеспечение энергетической стабильности и независимости;

повышение доверия к Нафтогазу со стороны государства, международных партнеров, кредиторов и инвесторов;

обеспечение постоянного прохождения текущего отопительного сезона.

Справочно

В июле 2019 года НАК «Нафтогаз Украины» через Kondor Finance plc (публичную компанию с ограниченной ответственностью, зарегистрированную в соответствии с правами Англии и Уэльса), выпустила еврооблигации двумя траншами: транш А номинальной стоимостью 600 миллионов евро со сроком погашение в июле 2024 года и транш В – 335 миллионов долларов США со сроком погашения в июле 2022 года.

В ноябре 2019 года "Нафтогаз" выпустил еврооблигации номинальной стоимостью 500 миллионов долларов США со сроком погашения в ноябре 2026 года также через Kondor Finance plc.

26 июля 2022 года истек срок выплат НАК «Нафтогаз Украины» владельцам еврооблигаций, при этом Компания не смогла их осуществить.

В августе 2022 года НАК «Нафтогаз Украины» успешно провела переговоры с держателями еврооблигаций, срок погашения которых наступает в июле 2024-го. 77% инвесторов проголосовали «за» и согласились на предложение по отсрочке выплат на два года.

Однако инвесторы, являющиеся владельцами еврооблигаций со сроком погашения в июле 2022 года и в ноябре 2026 года, не согласовали предложение Нафтогаза по отсрочке выплат.