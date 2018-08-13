"Нафтогаз" повысил цену предложения в августе на закупку газа на внутреннем рынке

“С учетом предложений участников рынка НАК ”Нафтогаз Украины“ увеличивает цену предложения на закупку в августе этого года природного газа собственной добычи в частных газодобывающих предприятий Украины с 8 088,00 до 8 209,00 грн за тыс. Куб. М (без НДС)”, - говорится в сообщении.

В июле "Нафтогаз" объявлял тестовую закупку газа по цене 7 629,00 грн за тыс. Куб. м (без НДС), в июне — по цене 6 900,00 грн за тыс. куб. м (без НДС). Несмотря на то, что в период летнего сезона спрос на газ традиционно низкий "Нафтогаз" не получил ни одного предложения от поставщиков газа. Поэтому компания увеличила предложенную цену на август.

Согласно постановлению КМУ от 22 марта 2017 № 187 “Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа” (с изменениями) цена реализации газа для обеспечения потребностей населения составляет 4942 грн за 1000 куб. м, без НДС.

Напомним, последний раз “Нафтогаз” увеличивал цену закупки газа на внутреннем рынке 27 июля.